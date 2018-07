‘Time de guerreiros’ é campeão

O torcedor do Fluminense sofreu demais nos últimos 15 anos. Foram três rebaixamentos no fim dos anos 90 (sendo um deles para a Série C do Brasileirão), várias temporadas ruins e, quando o clube se reergueu, veio a derrota doída na final da Libertadores de 2008 para a LDU (EQU). O torcedor do clube das Laranjeiras parecia fadado a se tornar um eterno sofredor.

Mas eis que, no fim do ano passado, quando mais um rebaixamento parecia inevitável, surge o ‘time de guerreiros’. O canto entoado pela torcida em todos os jogos no Maracanã e no Engenhão arrepia e dá ânimo aos jogadores. Resultado: o Flu consegue evitar a queda depois de o risco de mais uma Segundona na vida do tricolor carioca chegar a 99%.

A virada do Fluminense foi tão significativa que nem a perda da Copa Sul-Americana de 2009, novamente em final contra a LDU, foi capaz de desanimar os torcedores. O ‘time de guerreiros’ voltou mais forte em 2010, quando encontrou seu comandante ideal: Muricy Ramalho. Era o homem certo no lugar correto.

E o treinador acreditou tanto no projeto do clube que chegou até a rejeitar um convite para assumir a seleção brasileira – sonho de qualquer boleiro. Virou ídolo e teve a sua recompensa com a conquista do Campeonato Brasileiro 2010. Um profissional para ninguém colocar defeito, afinal, em cinco anos, faturou quatro vezes a competição mais importante do País – um feito quase impossível de ser igualado por outro comandante, ainda mais no Brasil, onde os times dificilmente passam toda a temporada com o mesmo técnico.

O Fluminense é merecidamente campeão, e os tricolores do Rio podem gritar sem nenhum medo de estarem errados que têm a melhor equipe do País. Para quem viveu tantos anos de pesadelo, um verdadeiro conto de fadas, que durará pelo menos até janeiro do ano que vem.