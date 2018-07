A conquista do título da World Challenge Cup de Tóquio neste final de semana foi emocionante para o time Infantil B do Barcelona. Os garotos enfrentaram o Omiya Ardija Junior e venceram por 1 a 0 com gol de Xavi Planas. No final da partida, quando os jogadores deveriam festejar a conquista do torneio, a atitude foi diferente, eles consolaram os adversários que choravam muito com a perda do título. Veja o vídeo: