Times sem vontade no Brasileirão. Estádios vazios

Pode uma competição tão bacana como a Copa atrapalhar o futebol brasileiro? Parece que sim. Jogadores um tanto displicentes, times sem a pegada que a competição exige desde o começo e todos esperando a pausa para o Mundial da África do Sul. A julgar pela rodada dessa quarta-feira, 26, o reflexo disso também se dá nas arquibancadas.

Flamengo e Fluminense fizeram o clássico mais charmoso do País para apenas 14.496 torcedores. Sem público e com um futebol que não foi lá essas coisas, o Maracanã ficou ainda maior. No Morumbi, 15.522 pagantes acompanharam um frio (e chuvoso) São Paulo e Palmeiras. Isso para ficar só entre as grandes partidas.

Mas nada supera o público de Duque de Caxias e Paraná, esse pela Série B do Brasileirão. Incríveis 30 pessoas acompanharam o jogo em Volta Redonda! O estádio do time fluminense, o Romário de Souza Faria, o popular Marrentão, tem capacidade para 7 mil torcedores (sendo que a CBF exige ainda 10 mil) e o jogo teve que ser transferido para a cidade vizinha, a cerca de 109 quilômetros. Festas de aniversário e batizados por aí têm mais gente.

O Campeonato Brasileiro será interrompido só em 6 de junho, e a Copa do Mundo começa cinco dias depois. Até lá serão mais três rodadas. Nove pontos a serem disputados. Pelo retrospecto, pode fazer falta para muito time no final.