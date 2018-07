Tite retomou seu trabalho de cabeça arejada. Sua mais nova decisão à frente do Corinthians é abrir mão das concentrações em jogos considerados ‘menores’ da temporada. Ele recuar numa tradição do futebol para dar mais responsabilidade a seus jogadores. Outros já fizeram isso e parece uma tendência no futebol brasileiro. Você acha a decisão de Tite acertada, pensando principalmente nos jogadores corintianos? Opine!

