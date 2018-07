Tite: ‘sou uma pessoa extremamente realizada’

Tite não perde a serenidade nem após um título mundial. Com a fala mansa, o treinador comemorou a conquista corintiana, mas fez questão de ressaltar que os méritos não são só deles, mas sim de todo grupo de jogadores e comissão técnica.

“Eu tenho dimensão exata que isso é trabalho de equipe, o técnico tem seu valor, tem a capacidade de organizar”, falou. “Méritos também da comissão técnica.” Tite ressalta que seus companheiros de comissão fizeram uma leitura do jogo, e passou as informações para o treinador mudar a equipe taticamente. “Com 10 minutos, pusemos o Danilo de um lado, e o Emerson mais próximo ao Guerrero.”

Tite fez uma breve análise da final. “O primeiro tempo foi equilibrado, ele (Rafael Benítez) colocou uma equipe muito veloz, pra explorar os contra-ataques, com os lançamentos. Ajustamos na marcação, para tirar o lançamento do Lampard, deixando o Ramirez um pouco mais solto”, declarou. “No segundo tempo, até o gol, estávamos melhores. E com mais um pouco de calma no contra-ataque poderíamos ter definido.”

Apesar de toda sua calma na entrevista, Tite não escondeu sua felicidade. “Sou uma pessoa extremamente realizada.”