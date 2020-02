Tolima x Inter: onde assistir e escalação do jogo pela Copa Libertadores

Há dois jogos de entrar na fase de grupos, o Internacional enfrenta o Tolima nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Manuel Murillo Toro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores. A partida terá transmissão em diversos canais e plataformas.

Tolima x Inter: onde assistir ao vivo

O torcedor pode assistir ao jogo pela TV Globo, SporTV e Fox Sports. Vale lembrar que esses canais também irão transmitir o confronto pelos seus sites e aplicativos. Uma outra opção é acompanhar o tempo real do Estado.

Escalação de Tolima x Inter

A definição dos 11 que iniciam o jogo acontece no treinamento que será realizado nesta terça-feira. O texto será atualizado assim que tiver a informação de quem vai para o jogo.

Informações das equipes

O jogo de volta está marcado para ser disputado no dia 26, no Beira-Rio, quem avançar entra no Grupo E, que conta com Grêmio, América de Cali e Universidad Católica. Na segunda fase, o Inter passou pelo Universidad do Chile e o Tolima eliminou o Macará.