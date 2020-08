Tombense x Atlético: onde assistir, horário e lista de campeões do Campeonato Mineiro

Tombense e Atlético-MG decidem neste domingo, às 16h, o título do Campeonato Mineiro de 2020. No primeiro jogo, a equipe de Jorge Sampaoli venceu por 2 a 1 e por isso joga pela vantagem do empate. A decisão terá transmissão na TV abeta e no pay-per-view.

Onde assistir Tombense x Atlético?

É possível assistir ao vivo pela TV Globo (para Minas Gerais) e Premiere e o Estadão fará transmissão em tempo real do confronto.

Horário

A decisão será às 16h deste domingo.

Primeiro jogo

Keno e Eduardo Sasha marcaram os gols do Atlético e Rubens descontou para o Tombense. Com a vitória por 2 a 1, o Galo é campeão com um empate. Se o Tombense vencer por um gol de diferença, conquista o título por ter feito melhor campanha durante todo o Estadual.

Lista de campeões do Campeonato Mineiro