Torcedor do São Paulo gravou a própria queda no Morumbi

O são-paulino Luiz Fernando Aguiar estava no camarote do Morumbi na partida da última quarta-feira diante do Atlético-MG, válida pelas quartas de final da Libertadores. O torcedor de 27 anos foi uma da vítimas do rompimento da grade de proteção do setor, após gravar o gol e a comemoração de Michel Bastos, registrou também a própria queda.

Em entrevista ao portal UOL, Aguiar afirmou que não sentiu que a estrutura estava em mal estado de conservação. “Não achei que houvesse perigo. A grade estava firme, os cabos de aço que estavam esticados. Não vi nada como ferrugem. Na hora do gol, estava abraçado na grade para gravar. Acontece que o Wesley e o Michel Bastos vieram na nossa direção e a turma de cima desceu toda ao mesmo tempo para vê-los. Acredito que a grade não aguentou o peso.”

“(O Calleri) chegou perguntando ‘estás bien, estás bien?’. Vi que não tinha nada quebrado. Depois o Wesley ajudou uma menina, o Hudson também. Foi bacana a atitude dos jogadores”, lembrou Luiz Fernando.