Torcedor de 12 anos leva Falcao Garcia às lágrimas

O colombiano Michael Stiven, de 12 anos, levou o astro da seleção nacional, Falcao Garcia, às lágrimas. Junto com outros três jovens torcedores, Stiven ganhou a chance de conhecer o ídolo de perto e não se conteve quando avistou Falcao na sua frente – desatou a chorar copiosamente. Nitidamente constrangido, Falcao tenta acalmar o garoto, em vão. Stiven toca os joelhos do craque e deseja que ele se recupere logo. “Deus irá fortalecer esta perna”, diz o menino. Diante desta reação, Falcao se comove e deixa escorrer algumas lágrimas.

Atacante do Monaco, Falcao Garcia sofreu uma lesão no joelho esquerdo no fim de janeiro, num jogo contra o Monts, válido pela Copa da França. Ele rompeu o ligamento anterior cruzado e dificilmente conseguirá jogar a Copa do Mundo.