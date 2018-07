Torcedores do Boca ganham as ruas de Buenos Aires

Por Fábio Hecico e Raphael Ramos, enviados especiais a Buenos Aires

Fim da greve e eles finalmente apareceram. Vestidos com as cores de seus clubes, enrolados em bandeiras e cantando o nome do time em alto e bom som, os “hinchas” do Boca Juniors já dominam as ruas de Buenos Aires.

“Dale dale dale boca, Dale dale dale boca”, cantam, forte, na Avenida Corrientes os temidos Barra Bravas. Com cara de mau, a chegada do grupo até fez algumas lojas de departamento baixarem, provisoriamente, suas portas.

A cantoria abafava a não menos entusiasmado, mas em menor número, torcida corintiana que também soltava sua voz.

Tudo observado de perto por alguns policiais que evitavam um possível confronto. Por enquanto tudo é festa.