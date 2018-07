Torcedores organizam manifestação contra rebaixamento da Portuguesa

A denúncia realizada contra a Portuguesa causou revolta em parte dos torcedores espalhados pelo Brasil. Na cidade de São Paulo, corintianos, tricolores, palmeirenses, santistas e lusitanos estão organizando no Facebook protesto para este sábado. A manifestação, nomeada de “Diga não ao tapetão”, está marcada para acontecer na Avenida Paulista às 15h.

Com mais de 800 torcedores confirmados até o começo desta sexta-feira, os manifestantes estão se organizando para levar imagens do personagem da Disney, Alladin, narizes de palhaço e tapetes ao protesto. O intuito é ironizar outra tentativa do Fluminense de escapar da Série B pelos tribunais.

E não é só pelas ruas e redes sociais que os torcedores estão demonstrando repúdio à possibilidade de o time carioca escapar da degola. A revolta também chegou ao site Avaaz, que já conta com mais de 100 assinaturas, para tentar manter a Lusa na Série A do Campeonato Brasileiro de 2014. Com o nome de “Não ao tapetão”, o objetivo dos organizadores da petição é chegar às 5 mil inscrições.