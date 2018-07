Torcedores poderão visitar uma das obras da Copa 2014

A Copa do Mundo de 2014 tem mobilizado as cidades brasileiras e o andamento das obras dos estádios é uma principais das preocupações para o Mundial. Agora os amantes do futebol terão uma oportunidade de conhecer a Arena Corinthians (SP), a Arena Pernambuco (PE), a Arena Fonte Nova (BA) ou a reforma do Maracanã (RJ).

Para isso, a construtora Odebrecht realiza um concurso cultural que vai premiar cinco participantes, com acompanhante e despesas pagas, com uma visita às obras de um dos quatro estádios.

Para concorrer, é preciso preencher um teste de conhecimentos gerais sobre futebol e os melhores colocados serão contemplados. As perguntas estarão disponíveis no site www.odebrechtarenas.com.br de 30 de outubro a 13 de novembro.