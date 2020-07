Tottenham x Arsenal: onde assistir, escalação e horário 

Tottenham e Arsenal se enfrentam neste domingo, no New Tottenham Hotspur Football Stadium, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. O clássico de Londres terá transmissão na TV fechada.

Tottenham x Arsenal: transmissão

É possível assistir ao clássico pelo canal ESPN Brasil, que também passa em seu site e aplicativo. O Estadão fará transmissão em tempo real da partida.

Tottenham x Arsenal: escalação

Tottenham : Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks, Sissoko, Lo Celso, Lucas Moura, Son; Harry Kane

: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks, Sissoko, Lo Celso, Lucas Moura, Son; Harry Kane Arsenal: Leno; Kolasinac, David Luiz e Mustafi; Bellerin, Ceballos, Xhaka e Tierney; Pepe, Aubameyang e Lacazette

As duas equipes estão na zona intermediária da tabela. O Arsenal aparece com 50 pontos e o Tottenham tem 49. Ambos ainda tentam se manter vivos na briga por pelo menos uma vaga para a próxima Liga Europa.

As duas equipes empataram na rodada passada. O Arsenal ficou no 1 a 1 com o Leicester, enquanto o Tottenham não saiu do 0 a 0 com o Bornemouth.