Tottenham x Chelsea: onde assistir e horário do clássico de Londres

Protagonistas do principal clássico de Londres, Tottenham e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira, às 15h45, no New Tottenham Hostpur Stadium, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O confronto vai passar na TV fechada.

Onde assistir Tottenham x Chelsea

É possível assistir ao vivo ao clássico pelo canal ESPN Brasil.

Horário

Leia Também Grêmio x Universidad Católica

A partida será disputada às 15h45, horário de Brasília.

Regulamento da Copa da Liga Inglesa

Os confrontos são realizados em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, é jogado mais 30 minutos de prorrogação e se o empate persistir, a decisão irá para os pênaltis.