Tottenham x Liverpool: onde assistir ao jogo pelo Inglês

Tottenham e Liverpool se enfrentam neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), no estádio New Tottenham Hotspur Football, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês.

Tottenham x Liverpool: transmissão ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil. O torcedor também pode assistir ao vivo online pelo ESPN Watch e o Estado vai fazer tempo real da partida.

O Liverpool sobra na Premier League. A equipe comandada por Jürgen Klopp lidera a competição com 58 pontos, 13 a mais que o Leicester, segundo colocado. Enquanto isso, o Tottenham inicia a rodada na sexta posição, com 30 pontos, e luta para subir na tabela e ficar no grupo dos classificados para a próxima Liga dos Campeões.

Confira os jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês, com datas e horários, todos de Brasília:

Sexta-feira

17h Sheffield United x West Ham

Sábado

9h30 Crystal Palace x Arsenal

12h Everton x Brighton

12h Leicester x Southampton

12h Manchester United x Norwich

12h Chelsea x Burnley

12h Wolves x Newcastle

14h30 Tottenham x Liverpool

Domingo

11h Bournemouth x Watford

13h30 Aston Villa x Manchester City