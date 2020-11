Tottenham x Manchester City: onde assistir, horário e classificação

Tottenham e Manchester City se enfrentam neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, pela nona rodada do Campeonato Inglês. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

ONDE ASSISTIR

Tottenham x Manchester City terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. O Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 14h30 (horário de Brasília) neste sábado.

CLASSIFICAÇÃO

O Tottenham ocupa a segunda colocação com 17 pontos. O time comandado pelo técnico José Mourinho vem de vitória por 1 a 0 diante do West Bromwich. Já o City tem 12 e ocupa o décimo lugar. Na última rodada, a equipe comandada por Pep Guardiola empatou com o Liverpool por 1 a 1.