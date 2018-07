Bate-papo na TV Estadão entre os jornalistas Robson Morelli e Luiz Antônio Prósperi aborda o retorno de Luiz Felipe Scolari à seleção brasileira, no lugar de Mano Menezes, demitido na última sexta-feira. Morelli e Prósperi conversarão sobre as mudanças no time nacional com a chegada do novo treinador e quanto sua presença à beira do gramado dá ao torcedor a esperança de ver o Brasil campeão do mundo em 2014.