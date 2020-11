Mike Tyson x Roy Jones Jr: onde assistir e horário da luta de boxe

O lendário Mike Tyson está de volta. Aos 54 anos, o norte-americano vai enfrentar o também experiente Roy Jones Junior em uma luta exibição neste sábado. Mas já nesta sexta-feira, às 19h, há a pesagem oficial dos lutares. Para saber mais detalhes da histórica luta, confira o blog de Wilson Baldini. Veja também as principais informações sobre a transmissão da luta.

PESAGEM OFICIAL: ONDE ASSISTIR

A pesagem oficial, nesta sexta-feira, às 19h, terá transmissão no SporTV 3, no canal Combate e no Combate.com.

ONDE ASSISTIR À LUTA

Tyson e Roy Jones terá transmissão ao vivo pelo canal Combate, a partir das 23h30 (horário de Brasília). Mas antes, às 22h30, já será exibida algumas lutas preliminares. Também é possível assistir o VT na Rede Globo, após o “Supercine”, por volta das 3h.

QUE HORAS É A LUTA?

A previsão é que o confronto ocorra por volta das 23h30 deste sábado, horário de Brasília.

NARRAÇÃO

No canal Combate, a luta terá narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa e Daniel Fucs. Na Globo, Luis Roberto é quem vai narrar e os comentários serão de Rogério Minotouro.