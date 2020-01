Uberlândia x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Mineiro

O Atlético-MG estreia no Campeonato Mineiro nesta terça-feira contra o Uberlândia, às 21h30 (horário de Brasília), no Parque do Sabiá. A partida terá transmissão ao vivo na TV fechada e online.

Uberlândia x Atlético-MG: onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV e o torcedor também pode assistir pelo SporTV Play e Premiere Play. O Estado vai fazer tempo real do confronto.

A partida marca a estreia do técnico Dudamel no comando do Atlético-MG. A equipe alvinegra não irá contar com os goleiros Victor, que aprimora condição física e Cleiton (com a seleção brasileira pré-olímpica) e com o meia Cazares, que negocia a saída do clube.

Depois do duelo com o Uberlândia, o Atlético enfrenta, na ordem, Tupynambás, Coimbra, Tombense e estreia na Sul-Americana, contra o Unión de Santa Fe. Já o Uberlândia pega o Caldense, Patrocinense, América e Coimbra.