Ucrânia x Inglaterra: onde assistir, horário e escalação das equipes

Embalada após eliminar a Alemanha, a Inglaterra enfrenta a Ucrânia neste sábado, no estádio Olímpico de Roma. O jogo, válido pelas quartas de final da Eurocopa, acontece às 16h. A seleção inglesa busca a classificação para seguir sonhando com o título inédito do torneio.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Ucrânia x Inglaterra terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no na estádio Olímpico de Roma, na Itália.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Ucrânia: Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matvienko; Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk. Técnico: Andriy Shevchenko.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Henderson, Shaw; Mount, Kane, Sterling. Técnico: Gareth Southgate.

ÚLTIMOS RESULTADOS

A Inglaterra vem de grande vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha, em Wembley, nas oitavas da Euro. A Ucrânia eliminou a Suécia após vencer por 2 a 1 em Hampden Park, na Escócia.