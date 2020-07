Udinese x Juventus: onde assistir e horário do jogo

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, visita a Udinese no Friuli nesta quinta-feira, às 14h30, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. A partida, que pode garantir o título para o time de Turim, vai passar na TV fechada apenas.

Onde assistir Udinese x Juventus ao vivo?

A partida terá transmissão pelo canal RAI. Não haverá transmissão com narração brasileira. O Estadão fará transmissão em tempo real.

Tabela do Italiano

A Juventus inicia a rodada na liderança com 80 pontos, oito a mais que a Inter de Milão, que joga na quarta-feira. Se a Inter perder e a Juve ganhar, já garante o título. Como entrará em campo só no dia seguinte do rival, já saberá se terá chance ou não de garantir a taça nesta quinta-feira.

Na rodada passada, o time de Cristiano Ronaldo deu um grande passo para o título, já que derrotou a Lazio por 2 a 1 e a Inter só empatou em 2 a 2 com a Roma.