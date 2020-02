UFC 247: card completo, horário e onde assistir a luta entre Jones x Reyes

O UFC 247, marcado para sábado, em Houston, nos Estados Unidos, terá duas disputas de cinturão. A principal luta da noite será entre o campeão meio-pesado Jon Jones e o invicto Dominick Reyes. Já pela categoria peso-mosca, Valentina Shevchenko defende o seu título contra Katlyn Chookagian.

UFC 247: onde assistir ao vivo

A transmissão das lutas será pelo canal Combate e Combate Play para todo o Brasil. As duas primeiras lutas da noite serão transmitidas também no Twitter do UFC e no SporTV 3.

O UFC 247 está previsto para começar às 20h30 (horário de Brasília) no card preliminar e à meia-noite no card principal. Entre as atrações do evento, além dos já citados, estão os duelos entre Juan Adams x Justin Tafa e Derrick Lewis x Ilir Latifi nos combates principais. O único brasileiro é Antonio Arroyo, ele encara americano Trevin Giles e busca a sua primeira vitória na organização.

CARD PRINCIPAL 00h (horário de Brasília)

Peso-meio-pesado: Jon Jones x Dominick Reyes

CARD PRELIMINAR 20h30 (horário de Brasília)