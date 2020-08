UFC 252: card completo e onde assistir Junior Cigano e o adeus de Daniel Cormier

O lutador Daniel Cormier, considerado um dos melhores pesos-pesados já visto no UFC, se despedirá da elite do MMA em um confronto contra Stipe Miocic. A luta acontece neste sábado e será a principal do UFC 252, valendo o cinturão da categoria.

Além de ser o atual campeão dos pesos-pesados, Miocic não está acostumado a perder. Ao longo de sua carreira, o americano foi derrotado em apenas três ocasiões, uma delas para Cormier, e acumula o recorde de defesas do cinturão da categoria.

O UFC 252 conta com a participação de quatro brasileiros: Junior Cigano, Herbert Burns, Livinha Souza e Virna Jandiroba. Cigano estará no card principal. Ele enfrentará o surinamês Jairzinho Rozenstruik, cujo nome é inspirado no “Furacão” brasileiro da Copa de 70.

Onde assistir o UFC 252

Nesta sexta-feira, às 21 horas , o canal Combate trará entrevistas com os quatro representantes do Brasil. Já no sábado, Luiz Felipe Prota e Luciano Andrade comandam a transmissão do card preliminar.

Gilbert “Durinho”, que lidera o ranking da categoria meio-médio, estará presente na transmissão. Ele é irmão de Herbert Burns, que enfrenta o americano Daniel Pineda. O card principal, por sua vez, terá narração de Rhoodes Lima e comentários de Flávio Canto. As duas primeiras lutas do evento poderão ser assistidas no canal SporTV2.

Card completo

Card Preliminar

Peso-pesado: Chris Daukaus x Parker Porter

Peso-pena: TJ Brown x Danny Chavez

Peso-palha: Felice Herrig x Virna Jandiroba

Peso-pena: Herbert Burns x Daniel Pineda

Peso-palha: Ashley Yoder x Livinha Souza

Peso-leve: Jim Miller x Vinc Pichel

Card Principal