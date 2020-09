UFC 253: card completo e onde assistir ao vivo ‘Borrachinha’ x Adesanya

A luta entre o brasileiro Paulo ‘Borrachinha’ e o nigeriano Israel Adesanya é a principal atração do UFC 253, que será realizado neste sábado, na “Ilha da Luta”, em Abu Dhabi. O confronto vale o cinturão dos pesos médios (até 83,9kg). Na mesma noite, o americano Dominick Reyes e o polonês Jan Blachowicz entram no octógono para a disputa do título dos meio-pesados (até 93kg).

Tanto o brasileiro, quanto o nigeriano estão invictos no UFC. Borrachinha venceu as 13 lutas que disputou na elite do MMA, enquanto Adesanya ganhou 19. Não é atoa que esse é considerado um dos duelos mais esperados do ano para o Brasil.

“São lutadores muito agressivos e explosivos, então acredito que será uma luta empolgante. O Borrachinha tem reais chances de tirar o título do Adesanya. Vai ser uma luta muito difícil e daquelas que já vem com o selo garantido de “Luta da Noite”. Existe uma grande rivalidade entre os dois, que vem crescendo também fora do octógono. São vários ingredientes que fazem essa luta ser considerada uma das maiores do ano para o Brasil”, disse Ana Hissa, comentarista do canal Combate.

O UFC 253 também terá a presença de outros três brasileiros. Ketlen Vieira enfrenta a americana Sijara Eubanks pelos galos (até 61,2kg); Alex ‘Leko’ luta contra o neozelandês Brad Riddell pela categoria peso leve (até 70,3kg) e Danilo Marques estreia na elite do MMA contra o russo Khadis Ibragimov.

UFC 253 : saiba onde assistir

Todas as lutas vão passar no canal Combate. O SporTV 3 e o Combate.com vão transmitir as duas primeiras lutas do card preliminar.

Card completo do UFC 253

Card Preliminar (a partir da 19h30, horário de Brasília)

Khadis Ibragimov x Danilo Marques (meio-pesado)

Juan Espino x Jeff Hughes (pesado)

William Knight x Aleksa Camur (meio-pesado)

Shane Young x Ludovit Klein (pena)

Diego Sanchez x Jake Matthews (meio-médio)

Brad Riddell x Alex Leko (peso-leve)

Card Principal (a partir das 22 horas)