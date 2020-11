UFC 255: card completo e onde assistir ao vivo 

Pela primeira vez, Deiveson Figueiredo irá defender seu título no UFC. O brasileiro, atual campeão dos pesos moscas (até 56,7kg), enfrentará o americano Alex Perez, em Las Vegas. Na mesma categoria, porém do lado feminino, Jennifer Maia sobe no octógono em busca do cinturão diante da invicta Valentina Shevchenko, do Quirguistão.

O “UFC 255” ainda contará com outros dois brasileiros. Maurício ‘Shogun’ Rua, ex-detentor do título dos meio-pesados (até 92,9kg), enfrentará o escocês Paul Craig no card principal. No preliminar, a paranaense Ariane Lipski encara Antonina Shevchenko em busca de sua terceira vitória consecutiva na divisão dos moscas. Antonia é irmã de Valentina Shevchenko, que disputa o cinturão.

ONDE ASSISTIR

Todas as lutas vão passar no canal Combate. O SporTV3 e o Combate.com vão transmitir as duas primeiras lutas do card preliminar.

CARD COMPLETO

Card Preliminar

Louis Cosce x Sasha Palatnikov (meio-médio)

Joaquin Buckley x Jordan Wright (médio)

Nicolas Dalby x Daniel Rodriguez (meio-médio)

Kyle Daukaus x Dustin Stoltzfus (pesado)

Alan Jouban x Jared Gooden (meio-médio)

Roman Dolidze x John Allan (meio-pesado)

Antonina Shevchenko x Ariane Lipski (mosca)

Brandon Moreno x Brandon Royval (mosca)

Card Principal

Maurício Shogun x Paul Craig (meio-pesado)

Katlyn Chookagian x Cynthia Calvillo (mosca)

Mike Perry x Tim Means (meio-médio)

Valentina Shevchenko x Jennifer Maia (médio)

Deiveson Figueiredo x Alex Perez (mosca)