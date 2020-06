UFC APEX: card completo e onde assistir Eye x Calvillo

Acontece neste sábado mais um evento do Ultimate Fighting Championship (UFC). A partir das 19h (horário de Brasília) será realizado o UFC APEX, em Las Vegas, e a luta principal será entre Jessica Eye e Cynthia Calvillo, pelo peso-mosca (57kg).

Calvillo mudou de divisão para a luta, já que ela competia pelo peso palha (até 52kg). Eye é a dona do cintura no peso mosca e aparece como favorita para o confronto. Não haverá brasileiros no octógono.

Onde assistir o UFC APEX

As duas primeiras lutas do card preliminar vão passar no SporTV 2 e também pelo Facebook e Twitter do UFC Brasil. Também é possível assistir ao vivo todas as lutas pelo canal Combate.

CARD COMPLETO DO UFC APEX

Card preliminar (a partir das 19h)

Peso-mosca: Mariya Agapova x Hannah Cifers

Peso-leve: Merab Dvalishvili x Gustavo Lopez

Peso-galo: Julia Avila x Gina Mazany

Peso-galo: Tyson Nam x Zarrukh Adashev

Peso-meio-médio: Anthony Ivy x Christian Aguilera

Card principal (a partir das 22h)