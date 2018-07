UFC divulga vídeo de briga entre Wanderlei Silva e Chael Sonnen pelo TUF Brasil

A terceira edição do TUF Brasil (The Ultimate Fighter) tem tudo para ser a mais polemica da história. Na noite desta quinta-feira, o UFC divulgou vídeo com um pequeno trecho da briga entre Wanderlei Silva e Chael Sonnen. O que começou com uma discussão, virou uma troca de empurrões, antes de ambos começarem irem às vias de fato fora do octógono. O programa, que será exibido a partir do dia 9 de março pela Rede Globo, deve terminar com data próxima ao dia 31 de maio, quando o brasileiro e o norte-americano finalmente irão se encarar pelo UFC. Confira o vídeo: