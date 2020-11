UFC Dos Anjos x Felder: Card completo e onde assistir ao vivo

O ex-campeão dos leves (até 70,3kg) Rafael dos Anjos retorna à sua categoria de origem após uma temporada entre os meio-médios (77,1 kg). Seu primeiro desafio será diante do americano Paul Felder na luta principal do UFC que acontece neste sábado, em Las Vegas.

Além de Rafael, o evento conta com a participação de outros dois brasileiros. Antônio Arroyo faz sua segunda luta na elite do MMA contra o americano Eryk Anders pelos médios (até 83,9kg). Já o mineiro Geraldo de Freitas encara o norte-americano Tony Gravely pelos galos (até 61,2kg). Vale lembrar, que Gravely perdeu apenas uma luta em seus últimos oito desafios.

ONDE ASSISTIR

Todas os confrontos vão passar no canal Combate. O SporTV3 e o Combate.com vão transmitir as duas primeiras lutas do card preliminar.

CARD COMPLETO

Card Preliminar

Don’Tale Mayes x Roque Martinez (pesado)

Tony Gravely x Geraldo de Freitas (galo)

Randa Markos x Kanako Murata (palha)

Louis Smolka x José Alberto Quiñonez (galo)

Alex Morono x Rhys McKee (meio-médio)

Ashley Yoder x Miranda Granger (palha)

Card Principal