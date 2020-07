UFC Fight Night: card completo e onde assistir Minotouro, Shogum e Werdum em ação

A aposentadoria de Rogério Minotouro e a presença de diversos outros brasileiros no octógono estão entre as grandes atrações do UFC Fight Night, que acontecerá neste sábado, na Ilha da Luta, nos Emirados Árabes. Minotouro vai enfrentar o também brasileiro Maurício Shogun pela divisão dos meio-pesados (até 93kg).

Será a terceira vez que eles vão se enfrentar. Nas outras duas, Shogun levou a melhor. A luta principal da noite será entre os peso-médio Robert Whittaker e Darren Till. Whittaker,ex-campeão, perdeu para Israel Adesanya, enquanto Till vem de vitória sobre Gastelum.

Outro brasileiro em ação é Fabrício Werdum, que tenta se reabilitar após duas derrotas seguidas. Pelo peso-pesado (até 120kg) ele encara o sueco Alexander Gustafsson, que acaba de voltar da aposentadoria.

Marina Rodriguez, invicta na carreira, enfrenta a americana Carla Esparza, pelo peso-palha feminino (até 52,2 kg). Ainda pelo card principal, Alex “Cowboy” Oliveira enfrenta o alemão Peter Sobotta pelo meio-médios.

No card preliminar, três brasileiros vão para o octógono. Francisco Massaranduba tenta vencer a terceira seguida e encara o inglês Jai Herbert. Pelo peso-pesado, Raphael Bebezão encara o norte-americano Tanner Boser pelo peso galo (até 61,2 kg) e Bethe Correia enfrenta a sueca Pannie Kianzad.

UFC Fight Night ao vivo: onde assistir

As duas primeiras lutas do card preliminar vão ter transmissão pelo SporTV 2 e pelo Combate.com. Todas as lutas vão passar no canal Combate e no Combate Play. Para comentar as lutas, o canal contará com Rodrigo Minotauro, irmão gêmeo de Minotouro. A narração será de Rhoodes Lima. O card preliminar contará com a narração de André Azevedo e comentário de Luciano Andrade.

Card completo UFC Fight Night

CARD PRELIMINAR (a partir das 18h)

Peso-galo: Nathaniel Wood x John Castañeda

Peso-meio-médio: Ramazan Emeev x Niklas Stolze

Peso-galo: Bethe Correia x Pannie Kianzad

Peso-pesado: Raphael Bebezão x Tanner Boser

Peso-pena: Movsar Evloev x Mike Grundy

Peso-pesado: Tom Aspinall x Jake Collier

Peso-meio-médio: Nicolas Dalby x Jesse Ronson

Peso-leve: Francisco Massaranduba x Jai Herbert

CARD PRINCIPAL (a partir das 21h)