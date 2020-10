UFC Holm x Aldana: card completo e onde assistir ao vivo 

A americana Holly Holm e a mexicana Irene Aldana sobem no octógono na noite deste sábado para a luta principal do UFC. O confronto, que acontece na “Ilha da Luta”, em Abu Dhabi, é válido pelos pesos-galo (até 61,2kg), e, portanto, é de interesse da brasileira Amanda Nunes, campeã da categoria.

Holm está na segunda colocação do ranking, enquanto Aldana se encontra na sexta. É provável que a vencedora desse duelo disputa o cinturão contra a baiana.

Leia Também Botafogo x Fluminense

No entanto, não é apenas essa luta que será de interesse de Amanda. O evento contará com outro confronto importante dos galos. A holandesa Germaine de Randaime, ex-campeã dos penas e atual número um da divisão dos galos, vai enfrentar a americana Juliana Peña, que se encontra na quarta colocação da categoria.

“O evento tem duas grandes lutas pelo peso-galo. Irene Aldana vem de vitórias convincentes e surge como uma séria candidata à disputa do título. Já a americana Juliana Peña, que corre por fora em busca do cinturão, enfrenta a holandesa e ex-campeã Germanie de Randamie”, avalia Bernardo Edler, que estará à frente da transmissão do card preliminar, ao lado de Flávio Canto.

Dois brasileiros estarão no evento. A co-luta principal será disputada entre Carlos “Boi” e o cabo-verdense Yorgan de Castro pelos pesos-pesados (até 120kg) e, no card preliminar, Luigi Vendramini volta aos octógonos após dois anos parado. Ele enfrentará o alemão Jessin Ayari pelos pesos-leves (até 70,3kg).

Onde assistir ao UFC Holm x Aldana?

Todas as lutas vão passar no canal Combate. O SporTV2 e o Combate.com vão transmitir as duas primeiras lutas do card preliminar.

Card completo do UFC Holm x Aldana

Card Preliminar

Luigi Vendramini x Jessin Ayari (leve):

Casey Kenney x Heili Alateng (galo)

Loma Lookboonmee x Jinh Yu Frey (palha)

Jordan Williams x Nassourdine Imavov (médio)

Kyler Phillips x Cameron Else (galo)

Charles Jourdain x Joshua Culibao (pena)

Carlos Condit x Court McGee (meio-médio)

Card Principal