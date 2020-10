UFC Ortega x Jung: card completo e onde assistir a luta de Jéssica ‘Bate-Estaca’

A ex-campeã dos palhas (até 52,2kg) Jéssica “Bate-Estaca” enfrenta a americana Katlyn Chookagian, neste sábado, na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, no “UFC Ortega x Jung”. A luta marca a estreia da brasileira na categoria peso-mosca (até 56,7kg). Sua adversária é a atual número um do ranking da divisão.

A luta principal, que dá nome ao evento deste sábado, será disputada entre o americano Brian Ortega e o sul-coreano Chan Sung Jung, mais conhecido como “Zumbi Coreano”. O duelo é válido pelos penas (até 65,8kg) e terá um componente especial: a possibilidade do vencedor desafiar o atual detentor do cinturão da categoria, Alexander Volkanovski.

Além de “Bate-Estaca”, o evento ainda conta com a participação de outros três brasileiros no card principal. Na mesma categoria de Ortega e Jung, Thomaz Almeida enfrenta o americano Jonathan Martinez; na categoria dos médios (77,1kg), o invicto Cláudio ‘Hannibal’ desafia o americano James Krause e Poliana Botelho enfrenta a canadense Gillian Robertson na divisão dos moscas.

ONDE ASSISTIR

Todas os duelos vão passar no canal Combate. O SporTV2 e o Combate.com vão transmitir as duas primeiras lutas do card preliminar.

CARD COMPLETO

Card Preliminar

Jamie Mullarkey x Fares Ziam (leve)

Said Nurmagomedov x Mark Striegl (galo)

Gadzhimurad Antigulov x Maxim Grishin (meio-pesado)

Jun Yong Park x John Phillips (médio)

Poliana Botelho x Gillian Robertson (mosca)

Card Principal