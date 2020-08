UFC Vegas 7: card completo e onde assistir Munhoz x Edgar

O lutador brasileiro Pedro Munhoz fará a luta principal do UFC contra o americano Frankie Edgar, neste sábado, no UFC Vegas 7. A princípio a luta estava prevista para acontecer no dia 15 de julho, mas o Munhoz testou positivo para covid-19 e o confronto teve que ser adiado.

O adversário do brasileiro é ex-campeão dos pesos leves e fará sua estreia na categoria dos galos (até 61,2kg). Munhoz, por sua vez, é uma das principais promessas do MMA nacional. Uma vitória diante do experiente americano tem potencial para colocá-lo na disputa do cinturão da categoria.

“O evento deste sábado é super importante para o Brasil, porque o Pedro Munhoz é uma das promessas do nosso MMA e tem vitórias expressivas. Ele enfrenta um dos grandes nomes do esporte, um ex-campeão que já lutou em várias categorias. Uma vitória pode aproximar o brasileiro de uma disputa de título. A transmissão terá muitas curiosidades, informação e diversão, que é uma marca da minha parceria com o Rhoodes”, explica Ana Hissa, que fará os comentários do card principal ao lado de Rhoodes Lima.

Quem também estará presente no “UFC Munhoz x Edgar” é a brasileira Amanda Lemos, que lutará contra a japonesa Mizuki Inoue. A segunda luta principal do evento, por sua vez, será disputada entre dois americanos da categoria meio-pesado: Ovince St-Preux e Alonzo Menifield.

Onde assistir UFC Vegas 7?

Todas as lutas vão passar no canal Combate. O SporTV 2 vai transmitir as duas primeiras lutas do card preliminar.

Card completo do UFC Vegas 7

Card Principal (a partir das 21h30)

Pedro Munhoz x Frankie Edgar (galo)

Ovince Saint Preux x Alonzo Menifield (meio-pesado)

Marcin Prachnio x Mike Rodriguez (meio-pesado)

Mariya Agapova x Shana Dobson (mosca feminino)

Daniel Rodriguez x Takashi Sato (meio-médio)

Preliminares (a partir das 19h)