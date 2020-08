UFC Vegas 8: Card completo e onde assistir ao vivo Smith x Rakic

(por Daniel Batista e Raul Vitor)

A luta entre o americano Anthony Smith e o austríaco Aleksandar Rakic é a principal atração do UFC Vegas 8, que será realizado neste sábado. O confronto é importante na corrida pelo cinturão dos meio-pesados (até 93kg). Isso porque Jon Jones, que até então reinava na categoria, abriu mão de seu título. Ele pretende subir para os pesos pesados (até 120kg).

Ambos os desafiantes buscam uma reabilitação na elite do UFC. Isso porque os dois perderam seus últimos confrontos. Anthony Smith, que ocupa a quinta colocação dos meio-pesados, perdeu para o brasileiro Glover Teixeira, em maio. Enquanto Aleksandar Rakic, que ocupa a oitava colocação da categoria, perdeu para Volkan Oezdemir, em dezembro de 2019.

Outra luta importante também tem tudo para ser disputada. Ela será marcada pelo duelo entre os americanos Robbie Lawler, ex-campeão dos meio-médios (até 77,1kg), e Neil Magny, que acumula apenas uma derrota em suas cinco últimas lutas.

No card preliminar, por sua vez, Emily Whitmire enfrenta a brasileira Polyana Viana, que acumula três derrotas consecutivas. Essa luta deveria ter acontecido em março, no UFC 248, contudo, a americana foi retirada do card por problemas de saúde.

Bernardo Edler e Ana Hissa estarão à frente da transmissão do card preliminar, enquanto o André Azevedo e Flávio Canto comandarão o card principal.

Onde assistir UFC Vegas 8?

Todas as lutas vão passar no canal Combate. O SporTV 2 vai transmitir as duas primeiras lutas do card preliminar.

Card completo do UFC Vegas 8

Card Preliminar (a partir da 19 horas)

Sean Brady x Christian Aguilera (meio-médio)

Polyana Viana x Emily Whitmire (palha)

Alex Caceres x Giga Chikadze (pena)

Alessio di Chirico x Zak Cummings (médio)

Mallory Martin x Hannah Cifers (palha)

Maki Pitolo x Impa Kasanganay (médio)

Card Principal (a partir das 22 horas)