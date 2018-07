MONTEVIDÉU – Da atual equipe brasileira, o jogador com melhor retrospecto em simples é um duplista. Com a vitória de ontem sobre Ariel Behar, 1.003º do ranking mundial, Bruno Soares somou seu segundo triunfo em confrontos de simples na Copa Davis – a outra havia sido há seis anos, num confronto também já decidido, contra a Colômbia. 100% de aproveitamento. Simpático, o mineiro brincou com a situação. Veja no video acima.