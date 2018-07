Um hotel vai virar ‘estádio’

Por Fábio Hecico e Raphael Ramos, enviados a Buenos Aires

Para minimizar a frustação dos seus torcedores que não conseguiram comprar ingressos para o jogo desta quarta, a diretoria do Boca Juniors lançou um pacote especial para quem quiser acompanhar a partida no hotel do clube. A promessa é criar um ambiente que faça o torcedor se sentir como se estivesse na La Bombonera. O Hotel Boca é o primeiro tematático de futebol do mundo. Para se hospedar no Hotel Boca e assistir ao jogo no local o torcedor terá de pagar o equivalente a R$ 400. Curiosamente, o Hotel Boca fica a poucos metros do Hotel Intercontinental, onde a delegação corintiana está hospedada. A distância para a La Bombonera é de aproximadamente cinco quilômetros.