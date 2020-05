Union Berlin x Bayern de Munique: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Alemão

O Campeonato Alemão está de volta, após mais de dois meses sem uma partida ser disputada. Cercada de recomendações e cuidados com a saúde dos atletas, a Bundesliga tem sua primeira rodada, após a pandemia pelo coronavírus, neste final de semana e o líder Bayern de Munique entra em campo no domingo, para enfrentar fora de casa o Union Berlin, às 13h (horário de Brasília).

Onde assistir Union Berlin x Bayern de Munique

É possível assistir ao vivo ao jogo pelo canal Fox Sports, que também passará o duelo em seu aplicativo Fox Play.

Horário da partida

O duelo será realizado às 13h, horário de Brasília.

O Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão com 55 pontos, quatro a mais que o Borussia Dortmund, segundo colocado e que entra em campo no sábado, para encarar o Schalke 04. Já o Union Berlin inicia a rodada na 11ª posição, com 30 pontos.