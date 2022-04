Unión La Calera x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após vitória convincente sobre o América-MG pelo Brasileirão, o Santos embarca para Viña del Mar, no Chile, para buscar seu segundo triunfo na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, às 21h30, o time de Fabián Bustos encara o Unión La Calera, time promissor que tem figurado em competições internacionais nos últimos anos e já teve o argentino Juan Pablo Vojvoda – hoje no Fortaleza – como seu treinador.

A equipe chilena lidera o Grupo C, com quatro pontos. O Santos é o vice-líder com três, mesmo número de pontos do Banfield. A Universidad Católica, do Equador, é lanterna, com apenas um ponto. Como apenas uma equipe avança para as oitavas de final, o jogo entre La Calera e Santos ganha caráter decisivo.

Ao contrário do Santos, que vive ótima fase no torneio nacional e lidera o Campeonato Brasileiro, o La Calera vai mal no Chileno e ocupa a penúltima posição, com apenas uma vitória em 11 jogos. O fraco desempenho trouxe consequências, o técnico argentino Martín Anselmi foi demitido e a equipe será comandada por um treinador interino.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Unión La Calera e Santos acontecerá nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Sausalito, em Viña del Mar, cidade costeira do Chile, banhada pelo Oceano Pacífico.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão exclusiva da Conmebol TV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

UNIÓN LA CALERA: Ignacio Arce; Cristián Vilches, Pedro Henrique, Erick Wiemberg; Matias Fernandez, Brayan Garrido, Gonzalo Castellani, Yerco Oyanedel; Thomas Rodríguez, Lucas Passerini e Sebastian Sáez.

SANTOS: João Paulo; Madson, Eduardo Bauermann, Maicon, Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Zanocelo, Jhojan Julio; Angulo, Ângelo e Léo Baptistão. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos venceu o América-MG, por 3 a 0, no último sábado pelo Brasileirão. No mesmo dia, o La Calera perdeu para o modesto Coquimbo Unido, por 3 a 2.