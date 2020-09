Universidad Católica x Grêmio: onde assistir, horário e classificação

Universidad Católica e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O confronto será transmitido pela TV aberta e pay-per-view.

Universidad Católica x Grêmio: onde assistir

Os torcedores podem acompanhar o jogo ao vivo no SBT, que transmitirá a partida para cidades da região sul do país (Porto Alegre, Santa Catarina, São Luiz, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu). O duelo também terá transmissão pela Conmebol TV para os clientes Claro/NET e Sky. Vale lembrar, que o plano de jogos não está incluso para os assinantes das duas operadoras. É necessário comprar o pacote avulso por R$ 40. Outra alternativa é acompanhar a transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 21h30, horário de Brasília.

Informações das equipes

O Grêmio não vive boa fase no Campeonato Brasileiro. O time do técnico Renato Gaúcho ainda não conseguiu emplacar uma série de vitórias e acumula 12 pontos em nove jogos. Na Libertadores, a equipe tricolor não perdeu nas duas primeiras rodadas e se encontra na segunda colocação do “Grupo E”, com os mesmo quatro pontos do líder Internacional.

O Universidad Católica quer manter a boa fase do Campeonato Chileno na Libertadores. A equipe lidera o torneio nacional, com 28 pontos em 11 jogos disputados. Na competição sul-americana, no entanto, o time se encontra última colocação colocação de seu grupo. Isso porque perdeu nas duas primeiras rodadas.