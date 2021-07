Universidad Católica x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de vencer o Santos pelo Brasileirão, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar a Universidad Católica, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida acontece às 19h15, em Santiago, no Chile. O time garantiu vaga no mata-mata da competição se classificando em primeiro lugar no Grupo A, com 15 pontos. A equipe chilena passou em segundo do Grupo F, com 9.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Universidad x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio San Carlos de Apoquindo, na capital chilena.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Universidad Católica : Dituro; Nuñez, Ampuero, Huerta e Comejo; Gutiérrez, Silva e Aued; Puch, Valencia e Zampedri. Técnico: Gustavo Poyet.

: Dituro; Nuñez, Ampuero, Huerta e Comejo; Gutiérrez, Silva e Aued; Puch, Valencia e Zampedri. Técnico: Gustavo Poyet. Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Abel ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras encerrou a participação na fase de grupos da Libertadores goleando o Universitario por 6 a 0, em casa. O Universidad Católica também vem de vitória, por 2 a 0 sobre o Atlético Nacional, no Chile.