Universidad Católica x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos entra em campo nesta quinta-feira, 5, para encarar a Universidad Católica de Quito, do Equador, fora de casa. O jogo é válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time brasileiro está na terceira colocação do Grupo C, com 4 pontos, mesma pontuação do equipe equatoriana. Com um ponto a mais, o Unión La Calera, do Chile, lidera, enquanto o argentino Banfield é o lanterna com apenas três pontos.

ONDE ASSISTIR

Universidad Católica-EQU x Santos terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito-EQU.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

U. Católica : Darwin Cuero; Gregori Anangonó, Yuber Mosquera, Anderson Ordóñez e Layan Loor; Willian Cevallos, Facundo Martínez, Kevin Minda; Ismael Díaz, Lisandro Alzugaray e Cristian Martínez. Técnico : Miguel Rondelli.

: Darwin Cuero; Gregori Anangonó, Yuber Mosquera, Anderson Ordóñez e Layan Loor; Willian Cevallos, Facundo Martínez, Kevin Minda; Ismael Díaz, Lisandro Alzugaray e Cristian Martínez. : Miguel Rondelli. Santos: John; Auro, Eduardo Bauermann, Emiliano Velázquez e Lucas Pires; Willian Maranhão, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Gabriel Pirani; Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na Copa Sul-Americana, o Santos vem de empate por 1 a 1 com o La Calera, fora de casa, enquanto a Universidad Católica de Quito vem de vitória por 2 a 0 sobre o Banfield.