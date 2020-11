Uruguai x Brasil: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Líder e com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Copa de 2022, o Brasil volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Uruguai, às 20h, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O confronto terá transmissão pelo EI Plus, canal de streaming. E o Estadão fará tempo real. Veja as principais informações da partida.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Uruguai x Brasil terá transmissão pelo EI Plus, canal de streaming na internet. Por enquanto, não haverá transmissão na TV aberta. O Estadão fará tempo real do confronto.

HORÁRIO

A partida será disputada às 20 horas desta terça-feira.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Uruguai: Campaña; Cáceres, Giménez, Godín e Viña; Bentancur, Torreira, De La Cruz e Nández; Luis Suárez e Cavani. Técnico: Óscar Tabárez

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz e Everton Ribeiro; Roberto Firmino, Richarlison e Gabriel Jesus. Técnico: Tite

ÚLTIMOS RESULTADOS

A seleção brasileira lidera as Eliminatórias com nove pontos, após três rodadas. Na última sexta-feira, o time de Tite derrotou a Venezuela por 1 a 0, no Morumbi.

Já o Uruguai aparece na quarta colocação, com seis pontos, e vem embalado após uma grande vitória por 3 a 0 sobre a Colômbia, também na sexta-feira.