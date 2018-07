Usain Bolt avisa que pode voltar para o Brasil durante a Paralimpíada

Para a alegria dos brasileiros, Usain Bolt pode voltar ao Brasil. De acordo com o primo do atleta, Donald Thomas, o jamaicano avisou aos amigos do Rio que poderá prestigiar a Paralimpíada, que será realizada de 7 a 18 de setembro.

O homem mais rápido do mundo brilhou na Rio-2016, conquistou três medalhas de ouro nas provas do 100 metros rasos, 200 metros e o revezamento 4×100. O velocista coleciona nove ouros em três Olimpíadas. No Brasil, anunciou sua despedida olímpica e mostrou que o atletismo perde o seu principal astro dentro e fora da pista.