‘#VaiTerCopa’: Corinthians testa trajetos para Itaquerão e Morumbi

A discussão não para entre as diretorias de Corinthians e São Paulo a respeito das distâncias do Morumbi e da Arena Corinthians para a comodidade do torcedor. Carlos Miguel Aidar, candidato à presidência do Tricolor nas eleições do próximo dia 16, deu declaração polêmica que irritou os corintianos: “Aquilo [Itaquera] é outro mundo, é outro país, não dá para chegar lá.”

Responsável pela construção do Itaquerão, Andrés Sanches não engoliu a história, mas foi o vice-presidente do Corinthians, Luís Paulo Rosenberg, que rebateu as acusações em entrevista à Rádio Globo. “Até os pobres de espírito têm direito de visitar um grande estádio, e saber o quanto é bom se não tivesse construído aquele negócio antiquado [Morumbi], que precisa ser dinamitado e reconstruído. Foi uma postura arrogante, elitista, que não deveria surpreender ninguém, já que isso vem junto da escolha do clube.”

O Corinthians, que prepara sua casa para sediar a abertura da Copa, lança o desafio: qual estádio é de mais fácil acesso para o torcedor? Entre os dias 14 (hoje) e 18, o Corinthians leva quatro torcedores da Praça da Sé, marco zero de São Paulo, até Morumbi e depois Arena Corinthians de táxi e pelos transportes públicos – os meios de transporte mais comuns da cidade, para responder enfim aos questionamentos dos dirigentes e quem sabe, dar fim à polêmica.

A intenção é saber em qual caminho o torcedor sofre menos, chega mais inteiro, menos cansado e num menor espaço de tempo. Confira o anúncio do desafio no canal do Corinthians do Youtube: