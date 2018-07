Valdívia ainda merece vestir a camisa do Palmeiras?

Após mais um período afastado dos gramados por contusão, Valdívia voltou ao time do Palmeiras nesta quarta-feira fazendo o que sabe de melhor: armando jogadas com precisão e gerando polêmica. Após comandar a reação alviverde no empate contra o Flamengo por 2 a 2, o chileno foi expulso após dar um ‘pisão’ em Amaral. Com isso, ele volta a desfalcar a equipe na próxima partida e corre risco de pegar gancho nos tribunais. Não é a primeira vez que o meia se faz ausente em momentos delicados do time.

O Estado quer saber: Você, leitor, acha que Valdívia merece continuar no Palmeiras? Vote!

