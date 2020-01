Valencia x Barcelona: onde assistir e horário do jogo pelo Espanhol

Por Renan Fernandes

Lutando ponto a ponto com o Real Madrid pela liderança, o Barcelona visita o Valencia neste sábado, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será realizada às 12h00 (horário de Brasília) no Mestalla. É possível assistir ao confronto pela TV fechada e internet.

Onde assistir ao vivo Valencia x Barcelona?

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil e uma outra opção é assistir online pelo site e aplicativo Watch ESPN. O Estado fará transmissão em tempo real.

Líder do Espanhol com 43 pontos, empatado com o Real Madrid, o Barcelona volta a campo depois de sofrer para eliminar o modesto Ibiza, da terceira divisão, pela Copa do Rei. Poupado no último confronto, Messi deve ser utilizado pelo treinador Quique Setién.

Já o Valencia chega para o confronto de olho nas vagas para a Liga Europa da próxima temporada. A equipe de Albert Celades ocupa atualmente a 7ª posição, com 31 pontos, mas pode terminar a rodada na quinta posição, dependendo do desempenho de Getafe e Real Sociedad.