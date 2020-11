Valencia x Real Madrid: onde assistir, horário e classificação

Em momentos distintos no torneio, Valencia e Real Madrid se enfrentam neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no estádio Mestalla, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

ONDE ASSISTIR

Valencia x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 17h (horário de Brasília) neste domingo.

CLASSIFICAÇÃO

O Valencia ocupa a décima terceira colocação com 8 pontos. O time comandado pelo técnico Javi Gracia vem de empate por 2 a 2 diante do Getafe. Já o Real Madrid tem 16 e ocupa o segundo lugar.

A equipe de Zidane vem de duas vitórias: por 3 a 2 diante da Inter de Milão, pela Liga dos Campeões, e por 4 a 1 contra o Huesca, pelo Espanhol.