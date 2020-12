Valladolid x Barcelona: onde assistir, horário e últimos resultados

Em situações distintas na competição, Valladolid e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, às 18h (horário de Brasília), no estádio José Zorrilla, pela décima quinta rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

HORÁRIO

O duelo será nesta terça-feira, às 18h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Real Valladolid x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Barcelona vem de empate. Na última rodada, a equipe catalã igualou o placar diante do Valencia por 2 a 2 e perdeu a chance de colar ainda mais no G-4. O Valladolid também empatou. No último fim de semana, o time comandado pelo técnico Sergio González igualou o placar contra o Sevilla por 1 a 1.