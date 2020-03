Vasco x ABC: onde assistir, escalações e horário

Vasco e ABC deixam de lado seus campeonatos estaduais e se enfrentam nesta quinta-feira, no estádio do Maracanã, pela segunda fase da Copa do Brasil. O duelo é disputado em jogo único. Se a partida acabar empatada, a decisão será nos pênaltis. Confira as principais informações da partida.

Onde assistir Vasco x ABC?

A partida terá transmissão pelo Premiere e SporTV e o torcedor também pode assistir pelo site e aplicativo dos dois canais. Além disso, o Estado vai fazer tempo real da partida.

Horário

O confronto começa às 21h30, horário de Brasília

Provável Escalação de Vasco x ABC

A definição dos times acontece no treino desta quarta-feira. A matéria será atualizada assim que tivermos as informações