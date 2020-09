Vasco x Athletico-PR: onde assistir, escalação e classificação

Vasco da Gama e Athletico-PR se enfrentam, neste domingo, às 18 horas, em São Januário, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto não será transmitido na TV.

Vasco x Athletico-PR: onde assistir

Sem TV, o jeito para os torcedores acompanharem a partida é através da transmissão em tempo real do Estadão ou por rádios locais.

Provável Escalação

Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Marcelo Alves, Miranda e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos, Juninho e Benítez; Talles Magno e Cano.

Athletico-PR: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner Vinicius; Richard (Christian), Erick e Cittadini; Pedrinho, Geuvânio e Bissoli.

Classificação

O Vasco inicia a oitava rodada na 4ª colocação, com 11 pontos, atrás de São Paulo e Internacional. Em seu último jogo, a equipe cruzmaltina empatou com o Santos, na Vila Belmiro, por e 2 a 2 e se manteve no topo da tabela.

Por outro lado, o Athletico inicia a oitava rodada do campeonato na 13ª colocação, com 7 pontos. Em seu último jogo, a equipe ficou no empate como o RB Bragantino, no Nabizão, por 1 a 1, e ficou sem vencer pela quinta rodada seguida. Confira a classificação do Brasileirão.