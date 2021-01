Vasco x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Na luta contra o rebaixamento, o Vasco recebe o Atlético-MG neste sábado, às 21h, em São Januário, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV fechada e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Vasco x Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Vasco :Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil, Juninho e Benítez; Talles e Cano. Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

Atlético-MG : Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan e Hyoran; Savarino, Keno e Eduardo Vargas. Técnico : Jorge Sampaoli.

HORÁRIO

O duelo entre cariocas e mineiros será neste sábado, às 21h, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Vasco vem de derrota. Na última quarta-feira, a equipe cruzmaltina foi goleada por 4 a 1 pelo Red Bull Bragantino, no Nabizão, e perdeu a chance de se afastar do Z-4. Já o Atlético vem de empate. O time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli igualou o placar diante do Grêmio por 1 a 1, em Porto Alegre, e perdeu a oportunidade de colar no primeiro colocado.